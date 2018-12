Catania-Cavese, ex: il ruggito del "Re Leone" di Fiuggi

Nell’elenco dei doppi ex di Catania e Cavese, privo di elementi in forza negli attuali organici, trova un posto di assoluta importanza uno degli attaccanti più prolifici della storia di entrambe le compagini. Rullo di tamburi per, per tutti semplicemente il “Re Leone di Fiuggi”, attaccante dall’innato fiuto del gol fra i più amati dalla tifoseria etnea nonostante la brevissima permanenza in rossazzurro. Giunto a Catania nell’assai movimentato gennaio del 2001, dopo una prima parte di stagione passata nel Crotone, Ambrosi si rese protagonista della fantastica cavalcata dei rossazzurri di mister Vincenzo Guerini con una media-gol spaventosa: 13 reti in 21 gare fra campionato, play-off e Coppa Italia .Un exploit travolgente, quasi da record, avviato nella gara di andata dei quarti di finale di coppa col Brescello e proseguito come un rullo compressore in quell’indimenticabile girone di ritorno della C1 edizione 2000-01: Castel di Sangro, L’Aquila, Messina (tre reti, una delle quali nei play-off), Ascoli, Savoia, Giulianova, Benevento, Torres, Nocerina e Avellino le sue “vittime”. Rendimento stratosferico che permise a quel Catania di risalire la classifica fino alla sfortunata finale play-off del “Celeste” conclusa con la vittoria e conseguente promozione in B dei peloritani di Florimbi.Anni prima, nella stagione 1997-98, nella ‘vecchia’ Serie C2, Alessandro Ambrosi diede qualche dispiacere a quelli che sarebbe diventati i suoi tifosi, ancora oggi innamorati delle sue gesta con la casacca rossazzurra. Il 21 settembre 1997, al “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni, il bomber di Fiuggi decise con una rete a 13 minuti dalla fine la sfida contro il Catania allenato da Gianni Mei. Due a uno per i metelliani ampiamente ribaltato nel match di ritorno, dell’ 8 febbraio 1998 , quando gli etnei di Franco Gagliardi travolsero gli aquilotti con quattro reti. Una sconfitta, assai pesante, resa meno amara dal gol segnato al 90’ proprio da Ambrosi. Una rete inutile ai fini del risultato finale ma utilissima al bomber romano nella corsa al titolo di capocannoniere del Girone C, conquistato al termine della stagione con 16 reti in 31 match disputati.Classica carrellata finale con gli altri doppi ex del passato. Fra i portieri, l’unico rappresentate, è, estremo difensore del Catania dalla stagione 1984-85 alla 1987-88. Lasciato il rossazzurro, dopo 90 presenze, l’approdo proprio a Cava de’ Tirreni. Grande affollamento nel reparto arretrato:, alla Cavese nel 1981-82, al Catania nel biennio 1982-84; l’indimenticato, in biancoblu nel 1989-90, in rossazzurro nel 1990-92 e nel 1994-96);, al Catania nel 2001 dopo aver trascorso la prima parte di stagione proprio in Campania;, al Catania nel 1983-84 e successivamente in biancoblu;, alla Cavese nella stagione 1984-85, al Catania nel 1991-92;, al Catania nel 1984-85 (33 presenze e una rete), protagonista con la maglia dei metelliani di oltre 200 presenze. Capitolo a parte per, marchigiano di Osimo, 100 gettoni nella Cavese dal 1979 al 1982, al 179 presenze e 14 reti in rossazzurro dal 1984 al 1989.In mediana, rigorosamente in ordine alfabetico, trovano posto, alla Cavese nel 1982-83, al Catania nella stagione seguente;, al Catania dal 1979 al 1981, a Cava de’ Tirreni come tecnico nel 2001;, in Campania nel biennio 1980-82, in Sicilia nella stagione di grazia 1982-83;, rossazzurro dal 1982 al 1985 e nella stagione 88-89, in biancoblu nel 1989-90;e il catanese. In avanti, oltre al già citato “Re Leone”, figurano, giunto in rossazzurro nell’estate del 1982-83 (insieme a Chinellato e Crusco) proprio dopo una stagione vissuta a Cava de’ Tirreni; stesso percorso per, ribattezzato dal Nils Liedholm il, prelevato dalla società campana nell’estate del 1985. Chiusura con, giunto a Catania sempre dalla Cavese nell’estate del 1964.Terzetto in panchina dove spicca, protagonista a Cava de’ Tirreni dal 1980 al 1983 (con tanto di promozione nel 1981), dal 1988 al 1990 e nella stagione 1995-96. Poca fortuna sulla panchina rossazzurra, esperienza vissuta nella parte centrale della stagione 1987-88 dalla decima alla ventiduesima giornata. Nella metà degli anni novanta emerge la figura di, tecnico del Catania per parte della stagione 1995-96; alla Cavese nel 2001-02. Dulcis in fundo l’argentino, tecnico del Catania dalla prima alla sedicesima giornata della Serie C1 edizione 2001-02; alla Cavese nel 2007-08.