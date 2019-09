Catania-Cavese, ex: il ritorno al "Massimino" di Andrea Russotto

. Un finale intensissimo e speranzoso di un lungo messaggio postato su, così come va di moda al giorno d’oggi. L’autore è, croce e delizia per il Popolo Rossazzurro dall’estate 2015 a quella del 2018. Tre anni di alti e bassi conclusi con un’uscita anzitempo dal campo, al minuto 80’ della semifinale di ritorno play-off con il Siena, per via di un’entrata assassina del senese Iapichino. È finita così la storia fra Russotto e il Catania. Una storia iniziata con un ‘rosso’, rimediato nella gara d’esordio di Matera, e stagioni, tre, altalenanti, contraddistinte da, alcune delle quali di pregevolissima fattura e determinanti, come quella siglata alla Fidelis Andria nel maggio 2016, utile ad evitare l’onta dei play-out. Mercoledì sera, a distanza di un anno e più, Andrea Russotto ritornerà a calcare il “Massimino” con addosso un’altra maglia, quella della Cavese. Il panorama non sarà quello sperato, perché il sole non è ancora riuscito a sorgere su Catania e perché quella notte si sta rivelando più lunga e oscura che mai.Oltre ad Andrea Russotto nell’organico blufoncé figura anche un altro calciatore dal passato rossazzurro. Nella batteria dei centrocampisti della Cavese figura, autore di 10 presenze senza picchi nella prima parte della stagione 2015-16 con Pippo Pancaro in panchina. Sul fronte rossazzurro l’unico ad avere un passato fra i metelliani è mister, alla guida della Cavese nella stagione 2008-09.Classica carrellata finale con gli altri doppi ex del passato. Fra i portieri, l’unico rappresentate, è, estremo difensore del Catania dalla stagione 1984-85 alla 1987-88. Lasciato il rossazzurro, dopo 90 presenze, l’approdo proprio a Cava de’ Tirreni. Grande affollamento nel reparto arretrato, dove spiccano l’indimenticato(blufoncé nel 1989-90, in rossazzurro nel 1990-92 e nel 1994-96);, 54 presenze e una promozione in A in Sicilia, e, marchigiano di Osimo, 100 gettoni nella Cavese dal 1979 al 1982, al 179 presenze e 14 reti in rossazzurro dal 1984 al 1989. Spazio anche a, al Catania nel 2001 dopo aver trascorso la prima parte di stagione proprio in Campania;, al Catania nel 1983-84 e successivamente in biancoblu;, alla Cavese nella stagione 1984-85, al Catania nel 1991-92;In mediana trovano posto, alla Cavese nel 1982-83, al Catania nella stagione seguente;, al Catania dal 1979 al 1981, a Cava de’ Tirreni come tecnico nel 2001;, rossazzurro dal 1982 al 1985 e nella stagione 88-89, in biancoblu nel 1989-90;, dalla Campania alla Sicilia nell’estate 1982);e il catanese. In avanti figurano, giunto a Catania dalla Cavese nell’estate del 1964, così comenel 1982 enel 1985. Dulcis in fundo, alla Cavese nella Serie C2 1997-98 (anno in cui vinse la classifica dei cannonieri), al Catania dal gennaio al giugno del 2001.Quartetto in panchina dove spicca, protagonista a Cava de’ Tirreni dal 1980 al 1983 (con tanto di promozione nel 1981), dal 1988 al 1990 e nella stagione 1995-96. Poca fortuna sulla panchina rossazzurra, esperienza vissuta nella parte centrale della stagione 1987-88 dalla decima alla ventiduesima giornata. Nella metà degli anni novanta emerge la figura di, tecnico del Catania per parte della stagione 1995-96; alla Cavese nel 2001-02, mentre negli duemila si colloca l’argentino, tecnico del Catania dalla prima alla sedicesima giornata della Serie C1 edizione 2001-02, alla Cavese nel 2007-08. In chiusura, allenatore del Catania nella seconda parte del campionato 2015-16, alla Cavese dal 3 Giugno 2019 fino all’esordio dello scorso 16 Settembre dopo un avvio di torneo contraddistinto da due sconfitte e altrettanti pareggi.