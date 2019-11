Catania-Casertana 1-1: live

CATANIA-CASERTANA 1-1Marcatori:Caldore al 36', Curiale al 49'CATANIA (3-5-2): Furlan; Biagianti, Silvestri, Esposito; Biondi, Rizzo, Dall'Oglio, Mazzarani, Pinto; Catania, Curiale. A disp.: Martinez, Calapai, Noce, Pino, Marchese, Fornito, Llama, Lodi, Barisic, Rossetti, Di Molfetta. All: LucarelliCASERTANA (3-5-2): Crispino; Longo, Silva, Caldore; Adamo, D'Angelo, Santoro, Laaribi, Zito; Starita, Origilia. A disp.: Galluzzo, Zivkovic, Zivkov, Ciriello, Paparusso, Matese, Clemente, Floro Flores, Gonzalez, Varesanovic. All: GinestraARBITRO: Davide Moriconi di Roma 2ASSISTENTI: Massimo Salvalaglio di Legnano e Riccardo Vitali di Brescia.AMMONITI: Curiale al 37', Origlia al 39'ESPULSI:RECUPERO: 1' pt;INDISPONIBILI: Welbeck, Mbende, Sarno e Saporetti; Rainone, Castaldo, Lezzi, Cavallini, LameSQUALIFICATI: Bucolo e Di PiazzaDIFFIDATI: -Spalti completamente vuoti oggi al "Massimino" per via della decisione del Prefetto di Catania che per questioni di sicurezza ha deciso che la gara tra i padroni di casa e la Casertana si giocasse a porte chiuse.I padroni di casa attaccano da sinistra verso destra con il tradizionale completo rossazzurro, ospiti in divisa bianca.Al secondo minuto l’Elefante va subito alla conclusione con Rizzo, servito da Pinto, il pallone si spegne fuori alla destra di Crispino.Al settimo ci prova Biondi: l’esterno catanese calcia con il piede mancino dal limite dell’area, la sua conclusione è deviata in angolo da un giocatore avversario. Corner per il Catania, l’azione si conclude con un fallo in attacco. Due minuti dopo ancora una bella azione dei padroni di casa che vanno al tiro ancora una volta con Rizzo, sempre dalla distanza, questa volta il pallone finisce alto sopra la traversa. Gli etnei cercano di mantenere il pallino del gioco e in questi primi dieci minuti hanno provato un paio di volte a far male ai campani.Prima occasione per la Casertana al quarto d’ora con l’esperto Zito, che ha la meglio su Biondi e calcia col sinistro, ma la sfera finisce fuori, alla destra di Furlan.Al minuto numero 20 Lele Catania, spostatosi sulla corsia di sinistra, mette un cross al centro ma la palla è indirizzata verso il portiere ospite che blocca senza problemi.Primo angolo per i rossoblù al 26', allontana la difesa degli etnei.Ammonito Curiale per proteste: l'attaccante chiedeva un angolo non concesso dal direttore di gara. Proteste anche nelle file dei campani, giallo a Origlia.Al 43’ Dall’Oglio fa partire un cross, Catania sbilanciato colpisce di testa e il pallone termina fuori di molto.Casertana vicina al raddoppio con D'Angelo, il quale conclude alto dall'interno dell'area di rigore catanese.Un minuto di recupero concesso dall'arbitro Moriconi della sezione di Roma 2.Finisce il primo tempo: gli ospiti conducono per 1-0 grazie alla rete di Caldore al minuto 36. La squadra di Lucarelli ha controllato la gara nel primo quarto d'ora, andando diverse volte alla conclusione dalla distanza. Gli ospiti hanno controllato e poi sono usciti fuori trovando la rete che in questo momento decide la gara.La ripresa comincia senza novità in entrambe le compagini.