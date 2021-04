Catania-Casertana (live 2-0): autogol di Avella, poi raddoppia Reginaldo con una magia

Il racconto della gara del 'Massimino' fra etnei e campani. Squadre in campo dalle 17.30

TABELLINO

CATANIA-CASERTANA 2-0

RETI: 10° aut. Avella, 35° Reginaldo



CATANIA (4-3-1-2): Martinez; Calapai, Silvestri, Giosa, Pinto; Izco, Maldonado, Welbeck; Dall'Oglio; Reginaldo, Golfo.

A disp.: Santurro, Sales, Claiton, Zanchi, Albertini, Rosaia, Manneh, Vrikkis, Volpe, Piccolo.

All: Baldini.



CASERTANA (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic, Ciriello, Carillo, Del Grosso; Izzillo (20° Matese), Bordin, Icardi; Longo, Castaldo, Cuppone.

A disp.: Zivkovic, Polito, De Vivo, Buschiazzo, Rillo, Bordin, De Lucia, Santoro, Varesanovic, Turchetta, Rosso, De Carlo.

All: Guidi.



ARBITRO: Marini di Trieste; ASSISTENTI: Bartolomucci di Ciampino e Centrone di Molfetta; IV UFFICIALE: Cosso di Reggio Calabria.



AMMONITI: -



ESPULSI: -



RECUPERO:



PRIMO TEMPO

In avvio di gara lancio smarcante di Maldonado per Golfo che prende alla spalle la difesa ospite, il guardalinee ravvisa un offside che compromette l'occasione, il numero 28 infatti si stava involando da solo verso la porta avversaria e, a gioco fermo, ha battuto Avella. Al 5° ancora Golfo nel vivo dell'azione, affondo sulla trequarti dell'ex Juve Stabia concluso con un mancino deviato in angolo. Al 10° il Catania passa. Azione elaborata sulla destra, dopo un primo tentativo di traversone di Golfo, la palla arriva a Calapai, il terzino crossa trovando una deviazione che dirige la sfera sul primo palo, pasticcio di Avella che tuffandosi devia con le proprie mani il pallone in rete. Il vantaggio non fa rilassare il Catania che insiste e due minuti dopo si ripresenta in area, con un Golfo fin qui ispiratissimo che serve Reginaldo sul secondo palo, il brasiliano controlla e tira ma trova una deviazione che manda il pallone in angolo. Altri due minuti e Catania ancora pericoloso: calcio di punizione sventagliato da Dall'Oglio sul secondo palo, laddove è appostato Giosa che ci prova di testa, altra deviazione in corner della difesa campana. Si chiude il primo quarto d'ora, dominio totale degli etnei fin qui che hanno giocato praticamente sempre nella metà campo avversaria.

Al 18° contrasto tra Welbeck e Izzillo sulla trequarti, ne fa le spese il centrocampista di Guidi, il gioco viene interrotto e seguono veementi proteste della squadra rossoblù. Dopo qualche attimo di concitazione, il giocatore viene portato via in barella e viene sostituito da Matese. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il giocatore ha un taglio all'altezza della tibia e del perone ed è stato trasportato all'Ospedale Garibaldi-Centro per accertamenti. Il gioco riprende da dove avevamo lasciato, cioè con il predominio rossazzurro. I ragazzi di Baldini continuano ad elaborare trame offensive e al 22° ci prova Welbeck con un tiro da fuori, debole e centrale, preda di Avella. Curioso notare come in fase di non possesso Reginaldo scali sull'esterno sinistro di centrocampo, col Catania che si dispone con un 4-4-2 lasciando davanti i soli Dall'Oglio e Golfo. Al 26°, addirittura, si sgancia in avanti Giosa che, dopo aver vinto un contrasto sulla trequarti, rientra sul sinistro e prova la conclusione, palla a lato. Soltanto al 29° la Casertana si avvicina per la prima volta dalle parti di Martinez, con un cross insidioso dalla destra, diretto verso il secondo palo, sul quale si avventa Castaldo, anticipato di testa da Silvestri che mette in angolo.

Il canovaccio si ripete due minuti più tardi, altro cross dalla destra, altro anticipo aereo di Silvestri. Al 34° iniziativa del Catania sulla destra, la Casertana recupera momentaneamente palla con Bordon, il quale però pasticcia e restituisce la sfera ad Izco che prontamente crossa e trova dalla parte opposta Pinto, quest'ultima prova una difficile conclusione di controbalzo, palla alle stelle. Un minuto dopo ecco il raddoppio! Pinto trova spazio sulla sinistra, avanza e serve Reginaldo in profondità, magia del brasiliano che con una finta (e con un rimpallo un po' fortunoso) si libera in area dal proprio marcatore e, rientrato sul destro, batte Avella con un preciso diagonale diretto sul secondo palo. I padroni di casa non sembrano sazi, al 38° altra azione elaborata, conclusa con una punizione dal limite conquistata da Maldonado, da posizione centrale. Ci prova Dall'Oglio, palla alta.