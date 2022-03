Catania-Campobasso (1-1 live st): Bontà risponde a Russini

La cronaca ed il tabellino del match tra etnei e molisani, valido per la 32a giornata di Serie C.

TABELLINO

CATANIA-CAMPOBASSO 1-1

RETI: 4° Russini, 51° Bontà.



CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Zanchi; Rosaia, Cataldi, Greco; Biondi, Moro, Russini.

A disp.: Stancampiano, Coriolano, Pino, Ropolo, Claiton, Ercolani, Izco, Provenzano, Russotto, Bianco, Piccolo, Russo.

All: Baldini



CAMPOBASSO (4-3-1-2): Raccichini; Fabriani, Menna, Dalmazzi, Pace; Tenkorang, Persia, Bontà; Candellori; LIguori, Rossetti.

A disp.: Coco, Vanzan, Martino, Sbardella, Nacci, Ladu, Di Francesco, Merkaj, Bolsius.

All: Cudini.



ARBITRO: Marotta di Sapri; ASSISTENTI: Cavallina di Parma e Croce di Nocera Inferiore; IV UFFICIALE: Longo di Paola



AMMONITI: Cataldi, Rosaia (Catania); Pace, Menna (Campobasso).



ESPULSI: -



RECUPERO:



PRIMO TEMPO

Il primo squillo della gara è di marca etnea, con Simone Russini che prova una giocata delle sue, rientrando dalla sinistra e provando la conclusione diretta verso il secondo palo, palla fuori. Al 4° il Catania passa! Errore in fase di palleggio del Campobasso, Russini anticipa l'appoggio di Tenkorang a Fabriani e si invola a velocità supersonica verso l'area avversaria, per presentarsi tutto solo davanti a Raccichini in uscita e batterlo con un preciso rasoterra. Reazione ospite con l'ex Rossetti che all'8° avanza sulla trequarti e prova la conclusione mancina dal limite dell'area, palla che sfiora l'opposto incrocio dei pali. All'11° bella iniziativa di Albertini che dalla destra rientra e col mancino serve sul secondo palo Russini, la palla si impenna e il numero 20 tenta una spettacolare rovesciata, venendo murato dal proprio marcatore. La squadra di Baldini è arrembante e dà spettacolo: alla chiusura del quarto d'ora, azione insistita che porta al tiro prima Albertini e poi, su cross di Zanchi, Rosaia che ci prova di testa sul secondo palo, non inquadrando la porta.

Seguono dieci minuti interlocutori, in cui vi è da segnalare soltanto l'ammonizione rimediata da Cataldi per un intervento in mediana su Persia, prima che il Campobasso conquisti con Candellori una pericolosa punizione dal limite dell'area per fallo commesso da Monteagudo. I rossoblù provano lo schema con Liguori che appoggia a Rossetti, ma il numero 9 sparacchia in curva. Al 31° il Catania batte un calcio di punizione, conquistato da Moro, dalla sinistra, sul traversone di Greco non interviene nessuno nell'area avversaria. Dopo una prima fase del match molto intensa, dalla seconda metà del primo avanti la partita si è un po' addormentata. Il Catania la controlla, mentre il Campobasso, che dovrebbe cercare la rimonta, si limita a contenere i rossazzurri. Al 40° primo ammonito per la squadra di Cudini, si tratta di Pace, autore di un fallo su Albertini. Al 42° Zanchi interviene nella propria metà campo su un avversario che cade a terra, per l'arbitro Marotta è tutto regolare, il terzino ne approfitta per innescare un rapido contropiede, concluso con un assist a Moro, che perde tempo nel controllo e non riesce a calciare prima che intervenga Raccichini. La prima frazione di gioco si chiude senza che venga assegnato recupero. Fin qui meritato vantaggio per i Gari-Baldini.



SECONDO TEMPO

La ripresa si apre senza nessun cambio e con un'ammonizione rimediata da Rosaia per un intervento in ritardo a metà campo. Un minuto dopo ripartenza di Moro, gran finta su Menna che è costretto a stenderlo ed entrare anch'egli nel taccuino dei cattivi. Al 50° azione orchestrata del Campobasso, con Liguori e Rossetti che si cercano e si trovano in area, è il numero 21 a mirare il secondo palo col destro, senza successo. Al 51° il Campobasso pareggia: inserimento di Bontà, Rossetti prova a servirlo, il pallone rimbalza sui difensori etnei che in questo modo rimettono in gioco il centrocampista ospite che, tutto solo in area, calcia e la butta dentro anche grazie al rimbalzo sulla traversa. Un minuto dopo ancora Campobasso pericolosissimo con un cross di Pace dalla sinistra, provvidenziale intervento di Lorenzini a liberare l'area.