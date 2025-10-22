Catania-Benevento: il Massimino dei ricordi

Dal 1948 a oggi, lo stadio “Angelo Massimino” — per i romantici ancora “Cibali” — ha ospitato sedici confronti ufficiali tra Catania e Benevento. Sedici capitoli di una rivalità che profuma di Sud, di orgoglio e di calcio vero.

Sedici partite giocate spesso tra categorie minori, ma con un’anima da grande sfida. E, soprattutto, con una costante: vincere a Catania non è mai stato semplice per nessuno.

Il bilancio parla chiaro: otto vittorie rossazzurre, cinque pareggi, due soli blitz sanniti.

L’ultimo acuto giallorosso risale al 5 dicembre 2015, quando la squadra di Auteri — poi promossa in Serie B — passò per 3-1 grazie a Mazzeo e Ciciretti, in una giornata amara per gli etnei di Pancaro. Da allora, solo delusioni per il Benevento sotto l’Etna: due sconfitte di misura, tante occasioni sprecate e un tabù che dura ormai da dieci anni.

Negli ultimi due precedenti al “Massimino”, il Catania si è imposto sempre di misura, con gol pesantissimi: Carpani nel 2024 e Cianci nel 2023, reti che hanno consegnato ai rossazzurri prima la salvezza, poi la serenità.

E proprio quel Cianci, nell’aprile scorso, siglò la rete che chiuse la regular season regalando al Catania la qualificazione ai playoff: un segno, forse, che certe partite al “Massimino” valgono sempre qualcosa in più dei tre punti.

Domenica, la storia si aggiorna.

Da una parte, la miglior difesa del girone, imbattuta tra le mura di casa e reduce da un successo autoritario contro la Salernitana. Dall’altra, una capolista solida, in cerca di conferme lontano dal “Vigorito”.

È la sfida fra due filosofie: quella granitica di Toscano, fatta di equilibrio e aggressività, contro il calcio corale e verticale di Auteri, che torna nella sua Sicilia da avversario.

Ma oltre le statistiche, resta l’essenza.

Per Catania, ogni domenica al “Massimino” è una dichiarazione d’amore. È un rito collettivo, un gesto identitario, un atto di fede.

E contro la Strega — squadra che incarna, come poche, la stessa passione popolare del Sud — sarà ancora una volta uno spettacolo di colori, cori e cuore.

Due Sud che si somigliano, certo.

Ma uno, da queste parti, brucia più forte. 🔴🔵



Statistiche in sintesi:

📊 16 precedenti in Sicilia

🏟️ 8 vittorie Catania – 5 pareggi – 2 vittorie Benevento

⚽ Ultima vittoria Benevento: 5 dicembre 2015 (3-1)

⚔️ Ultimi due precedenti: Catania vincente di misura (Cianci 2024, Carpani 2023)