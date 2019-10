Catania-Bari: probabili formazioni

Diciassette il Catania, 30 il Bari. Nel match del "Massimino", in programma domenica 27 Ottobre 2019, saranno 47 i campionati di Serie A (a girone unico) riversati suldi Piazza Spedini. Una storia, affascinante e lontana, che per 90 e più minuti lascerà spazio ad un'attualità meno gloriosa: Catania decimo con 16 punti, Bari quarto della classe con cinque punti in più rispetto agli etnei, in un campionato di Serie C, giunto alla giornata numero 12, che vede la Reggina capolista solitaria con 25 punti e nessuna sconfitta. I rossazzurri, reduci dal beffardo pareggio subito mercoledì con il Bisceglie, hanno bisogno di punti per morale e classifica ma...non partono coi favori del pronostico. I biancorossi, rigenerati dalla cura Vivarini, arrivano in Sicilia forti di 14 punti in 6 gare, frutto di 4 vittorie e 2 pareggi. Calcio d'inzio alle ore 15.00.Direzione di gara affidata al signor Matteo Marchetti di Ostia Lido. Il direttore di gara laziale sarà coadiuvato dagli assistenti Cosimo Castaldo di Bergamo e Marco Ceccon di Lovere. Per Marchetti si tratta del sesto incrocio col Catania. Bilancio in perdita per gli etnei: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte.In casa rossazzurra mister Cristiano Lucarelli, ancora privo di Esposito, Di Molfetta, Llama e Sarno, ritrova dalla squalifica Dall'Oglio e Pinto, quest'ultimo ristabilitosi dopo l'attacco febbrile che lo ha messo K.O. prima del match col Bisceglie. Nel 3-5-2 di partenza possibile l'utilizzo di Marchese nel terzetto arretrato, con Biagianti che potrebbe contendere a Welbeck una maglia in mediana. In avanti, insieme a Di Piazza, ballottaggio fra Mazzarani e Catania. Nel Bari mister Vincenzo Vivarini, privo di Hamlili e D'Ursi, dovrà valutare le condizioni degli acciaccati Di Cesare in difesa e Bianco in mediana. In caso di forfait spazio a Berra e Schiavone. In attacco tandem composto dall'ex Antenucci e Simeri.CATANIA (3-5-2): Furlan; Mbende, Silvestri, Marchese; Calapai, Rizzo, Welbeck (Biagianti), Lodi (Dall'Oglio), Pinto; Mazzarani (Catania), Di Piazza. A disp.: Martinez, Noce, Saporetti, Biagianti, Bucolo, Dall'Oglio, Rossetti, Catania, Barisic, Curiale, Distefano. All: Lucarelli.BARI (3-5-2): Frattali; Sabbione, Berra, Perrotta; Kupisz, Schiavone, Awua, Scavone, Costa; Antenucci, Simeri. A disp.: Marfella, Di Cesare, Bianco, Esposito, Cascione, Corsinelli, Ferrari, Folorunsho, Neglia, Floriano, Terrani. All: VivariniARBITRO: Matteo Marchetti di Ostia Lido.ASSISTENTI: Cosimo Castaldo di Bergamo e Marco Ceccon di Lovere.INDISPONIBILI: Llama, Esposito, Sarno, Fornito e Di Molfetta; Hamlili e D'Ursi.SQUALIFICATI: -DIFFIDATI: Dall'Oglio