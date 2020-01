Catania-Avellino: Lele, quel gol dell'ex mancato...

Nella gara di andata, la prima del campionato di Serie C edizione 2019-20, disputata il 25 agosto al "Partenio-Lombardi",, attaccante catanese passato da qualche settimana alla Sicula Leonzio, aveva rischiato seriamente di segnare il fatidico "gol dell'ex". Entrato in campo al minuto 67, al posto di Sarno, il buon Lele andò vicino alla marcatura in più di una circostanza. La più clamorosa, dopo il rimpallo che portò al gol di Bucolo, quello del momentaneo 1 a 6 etneo, giunse al minuto 88 quando la traversa disse di "no" al numero 19 rossazzurro, passato con la maglia biancoverde nel campionato di Prima Divisione 2012-13. Per un catanese che va, ce n'è un altro che viene... all'Avellino. Nel corso di questo mercato di riparazione, infatti, alla corte di mister Eziolino Capuano è arrivato il catanese. Difensore, classe 1991, Bertolo giunge in Irpinia dopo le esperienze di Siracusa e Picerno. Per Bertolo, già in campo domenica scorsa nel match di Teramo, si prospetta il secondo match al "Massimino" della stagione, dopo l'incontro dello scorso 13 Ottobre, disputato in maglia lucana.Fra i doppi ex del passato di Catania ed Avellino merita un capitolo a parte il centrocampista. Nato a Catania, il 24 luglio 1980, Millesi giunge in Irpinia nell’estate del 2003, con alle spalle le esperienze siciliane con le maglie di Atletico Catania, Ragusa ed Igea Virtus. Nelle tre stagioni con la maglia biancoverde ottiene due retrocessioni (dalla B alla C1) intervallate dalla promozione in cadetteria conseguita nella stagione 2004/05, quella di mezzo. Ottantotto presenze e 16 reti prima dell’atteso passaggio al Catania nell’estate 2006, quella della promozione. Con la maglia rossazzurra Millesi trova poco spazio, collezionando in due stagioni una decina di presenze e un assist vincente per Spinesi nel 2-2 di Ascoli. Nel 2010 il ritorno ad Avellino per altre 4 stagioni: 90 presenze e 12 reti, con fascia di capitano al braccio e vertiginosa scalata dalla Seconda Divisione della Lega Pro alla Serie B.Stagione 2000/01, campionato di Serie C1. Annata caratterizzata da ben quattro sfide tra i biancoverdi e i rossazzurri, due in campionato e due nei play-off promozione. Confronti aspri, tiratissimi – soprattutto quelli relativi agli spareggi – che videro il Catania vittorioso in una sola circostanza, proprio in quella che contava di più: 2-0 nella semifinale di ritorno e qualificazione alla doppia finale col Messina. Nonostante la sconfitta quell’Avellino, allenato da, incantò così tanto i Gaucci – allora proprietari della società etnea – da importare in rossazzurro parte di quella formazione. Oltre al tecnico argentino – la cui esperienza si rilevò negativa (esonerato alla sedicesima giornata dopo la sconfitta col Castel di Sangro) – sbarcarono in Sicilia anche il portiere, il roccioso difensoree l’ala. Un blocco considerevole che poteva esser ancora più consistente. Già, perché- l’attaccante principe di quell’Avellino con 17 reti in campionato (due delle quali segnate proprio al Catania) – nell’estate del 2001 passò prima alla Salernitana – giusto il tempo di segnare un altro gol ai rossazzurri nella gara di Coppa Italia – e poi al Palermo. Per il folletto calatino l’approdo al Catania sarà soltanto rimandato a qualche stagione più avanti (estate 2003). In quell’Avellino 2000/01, però, c’erano anche altri futuri rossazzurri: il portiere, il francesino, l’attaccantee il brontese, che il rossazzurro l’aveva già indossato dal1995 al 1999 collezionando 29 presenze e una promozione in C1. Sempre in quella stagione, nell’organico del Catania erano presenti due ex biancoverdi: il portieree il fantasista, in biancoverde rispettivamente nel 1991/92 e nel 1995/96 e per sei mesi nel 1998.Classica carrellata finale con gli altri doppi ex del passato. Quintetto fra i legni con. In difesa ecco(protagonista di un andirivieni: dal Catania all'Avellino, dai biancoverdi ai rossazzurri nel giro di tre stagioni). In mediana largo a, il brasiliano. Reparto avanzato composto da(arrivato in rossazzurro nell’estate del 1979 proprio dall’Avellino),. In panchina troviamo(in Irpinia nel 1991-92 )(al Catania nel 2003-04 e in precedenza, dal 1986 al 1988, in quel di Avellino come calciatore),(al Catania come difensore) e