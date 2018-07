Catania, 31 e Lodi: agganciato il nono posto tra i bomber rossazzurri

La stagione 2018-19 si è aperta così come si era chiusa quella precedente, ovvero nel segno di. Sì, è vero, l’ultimo pallone calciato al “Massimino” era partito dal destro di Andrea Mazzarani e si era stampato sulla traversa, dando alla Robur Siena la qualificazione alla finalissima di Pescara, ma il simbolo di quella gara contro i bianconeri non può che essere il. Sua l’ultima rete della scorsa stagione, su calcio di rigore, sempre nella porta sotto la “Sud”. Sua la prima marcatura in questa nuova annata, sempre nella stessa porta, anche se stavolta attraverso il repertorio migliore della casa: il calcio di punizione diretto. E già, il calcio di punizione. Quella palla accarezzata con l’interno sinistro che scavalca la barriera e finisce la propria parabola imparabilmente alle spalle del portiere di turno. Talvolta, però, bastano pochi centimetri per far svanire la più dolce delle illusioni. Il suono sinistro del pallone che sbatte all’incrocio dei pali, sotto la “Nord”, colpito al minuto 117 del match contro i toscani, risuona ancora stonato, come un colpo di pistola a brucia pelo che sa di condanna. Questione di centimetri, lo abbiamo detto. Ieri sera, contro il Como, Ciccio Lodi è riuscito a ritrovare le misure giuste per siglare la, la tredicesima su punizione di una collezione prestigiosa inaugurata nel 2011 contro il Lecce . Un gol, quello su calcio piazzato, che nella scorsa stagione era arrivato solo una volta, in quel di Pagani, e che al “Massimino” mancava dalla gara contro l’Udinese del campionato di Serie A 2012-13, sempre nella stessa porta.Il gioiello regalato ai pochi intimi del “Massimino” (più di quattromila gli spettatori presenti, numeroni se si considera il periodo tutt’altro che agevole), oltre ad aprire il conto dei marcatori stagionali, ha permesso Ciccio Lodi di raggiungere il. Un traguardo, condiviso con(in rossazzurro dal 1956 al 1960), che al di là del prestigio in sé assume maggior valenza se si considera che il fantasista napoletano – escludendo Memo Prenna – è il. Davanti a Lodi, infatti, ci sono solo attaccanti. Il più vicino, in tal senso, è il buonche, con le sue 33 marcature, vede in serio pericolo la sua ottava piazza. Relativamente al sicuro, chissà fino a quando, è il settimo posto occupato da. L’attaccante argentino, miglior marcatore in A del Catania con 35 reti , è attualmente a +6 su Lodi, forte anche delle due marcature siglate in Coppa Italia. Sesta e quinta posizione sono occupate da due bomber di razza legati indissolubilmente:, rispettivamente con 40 e 45 realizzazioni. Giù dal podio, in quarta piazza, la strana coppia composta da, altro specialista dei calci piazzati anche se in modo diametralmente opposto rispetto a Lodi: 47 reti a testa, sette delle quali siglate dal bomber livornese in Coppa Italia. Il terzo gradino del podio è occupato da una leggenda del calcio catanese che proprio attaccante non era: Adelmo “Memo” Prenna , mezzala sinistra dalle spiccate doti offensive, autore diin 146 presenze. Al secondo posto si vola con i(due dei quali in Coppa Italia) del Gabbiano. In vetta, con un roboante +29, il trono del “re dei Bomber rossazzurri” è tutto del genio di, primo con distacco forte delle sueNel dettaglio tutte le reti Ciccio Lodi in rossazzurro:1) (Serie A 2010-11) Catania-Lecce 3-2: punizione2) (Serie A 2010-11) Catania-Lecce 3-2: punizione3) (Serie A 2010-11) Juventus-Catania 2-2: punizione4) (Serie A 2011-12) Novara-Catania 3-3: punizione5) (Serie A 2011-12) Catania-Inter 2-1: rigore6) (Serie A 2011-12) Catania-Palermo 2-0: punizione7) (Serie A 2011-12) Parma-Catania 3-3: rigore8) (Serie A 2011-12) Udinese-Catania 2-1: rigore9) (Serie A 2011-12) Catania-Genoa 4-0: rigore10) (Serie A 2011-12) Siena-Catania 0-1: rigore11) (Serie A 2011-12) Catania-Fiorentina 1-0: rigore12) (Serie A 2011-12) Roma-Catania 2-2: rigore13) (Serie A 2012-13) Catania-Genoa 3-2: punizione14) (Serie A 2012-13) Udinese-Catania 2-2: punizione15) (Serie A 2012-13) Catania-Lazio 4-0: rigore16) (Serie A 2012-13) Palermo-Catania 3-1: punizione17) (Coppa Italia 2012-13) Catania-Cittadella 3-1: punizione18) (Coppa Italia 2012-13) Parma-Catania 4-5 d.c.r.: rigore19) (Serie A 2012-13) Parma-Catania 1-2: punizione20) (Serie A 2012-13) Catania-Udinese 3-1: punizione21) (Serie A 2013-14) Catania-Bologna 2-0: rigore22) (Serie A 2013-14) Catania-Atalanta 2-1: movimento23) (Serie C 2017-18) Virtus Francavilla-Catania 0-3: rigore24) (Serie C 2017-18) Catania-Fidelis Andria 1-0: rigore25) (Serie C 2017-18) Paganese-Catania 2-5: punizione26) (Serie C 2017-18) Paganese-Catania 2-5: rigore27) (Serie C 2017-18) Lecce-Catania 1-1: rigore28) (Serie C 2017-18) Akragas-Catania 1-3: movimento29) (Serie C 2017-18) Catania-Trapani 1-2: rigore30) (Serie C 2017-18) Catania-Robur Siena 2-1: rigore31) (Coppa Italia 2018-19): Catania-Como 3-0: punizione31 totali16 su rigore13 su punizione2 in movimento20 in Serie A8 in Serie C3 in Coppa Italia