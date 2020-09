Catania 2020/21: lavori in corso

Comincia oggi e si concluderà lunedì 5 ottobre, alle ore 20.00, la sessione di calciomercato propedeutica alla stagione 2020/21. Date imposte dal posticipo dell'inizio dei campionati (Serie C al via il 27 settembre), in virtù degli effetti provocati sul mondo del calcio dalla pandemia del Covid-19. In questa pagina seguiremo passo passo l'evoluzione dell'organico del Catania, il primo del nuovo corso targato S.I.G.I., affidato al nuovo tecnico Giuseppe Raffaele.RIEPILOGO OPERAZIONI DI MERCATO ED ORGANICO 2020/21Angiulli, C (Sambenedettese); Mujkic, A (NK Dekani); Arena, A (Acireale); Distefano, A (Lazio); Pecorino (A, Milan).Esposito, D (svincolato, poi Latina); Marchese, D (svincolato, poi ritiro); Rizzo, C (svincolato, poi Triestina); Biagianti, C (svincolato); O. Di Grazia, C (svincolato); Beleck, A (svincolato); Capanni, A (Milan, fine prestito); Angiulli, C (risoluzione, poi Sambenedettese); Mbendé, D (Viterbese, definitivo).: Furlan, Martinez.: Calapai, Noce, Silvestri, Saporetti, Pinto.: Vicente, Salandria, Welbeck, Dall'Oglio, Biondi, Mazzarani, Curcio, Manneh.: Mujkic, Barisic, Arena, Distefano, Curiale, Pecorino.: Furlan, Martinez, Calapai, Noce, Silvestri, Saporetti, Pinto, Vicente, Salandria, Welbeck, Dall'Oglio, Biondi, Mazzarani, Curcio, Manneh, Mujkic, Barisic, Arena, Distefano, Curiale.- di cuiPecorino.Della Valle, Pino, Panebianco, Giuffrida, Rossitto.* "under", ai fini dell'accesso alle contribuzioni previste dalla Legge Melandri.(3-5-2): Martinez; Noce, Silvestri, Saporetti; Calapai, Welbeck (Salandria), Vicente, Biondi, Pinto; Pecorino, Curcio.All: RAFFAELE.E' stata reintrodotta la "lista", in una forma diversa e più stringente rispetto a quella degli ultimi anni, in quanto non ha più rilevanza la vecchia distinzione tra under ed over e le società potranno utilizzare soltanto 22 "calciatori professionisti", indipendentemente dall'età. Rientrano nella medesima categoria anche gli eventuali "calciatori temporanei", ovvero quelli ingaggiati in prestito da società di serie maggiore (A o B) o federazioni estere, che potranno essere al massimo 8. Ai 22 in lista potrà essere aggiunto un solo "giovane professionista", ovvero un calciatore classe 2001 (o ancora più giovane) che firmi o abbia già firmato un contratto da professionista, nonché i "giovani di serie" (età massima 19 anni, utilizzo illimitato), a condizione però che firmino il loro primo contratto da professionista. A stagione in corso, ammesse esclusivamente le sostituzioni dei portieri in lista ed una sola sostituzione di un calciatore inserito in lista con un altro calciatore.La categoria degli "under", individuati nei giocatori nati dal 1° gennaio 1998 in avanti, mantiene la propria rilevanza ai fini dell'accesso alle contribuzioni previste dalla Legge Melandri, purché si rispettino le soglie minime di minutaggio previste dal regolamento, che sono state riviste: il minutaggio minimo è di 271' e dev'essere raggiunto con non più di due classe '98.