Catan...trac: saltano Camplone e Auteri

È stata una domenica fatale per. I due allenatori, ormai ex di Catania e Catanzaro, sono stati esonerati dalle rispettive società all’indomani di due sconfitte, con Vibonese e Potenza, apici di un inizio di stagione ampiamente al di sotto rispetto alle aspettative della vigilia.Il Catania, dopo il promettente e illusorio avvio di campionato, contraddistinto dalle vittorie su Avellino e Virtus Francavilla, ha raccolto nelle successive otto giornate 9 punti, frutto delle vittorie ottenute al “Massimino” con Viterbese, Cavese e AZ Picerno. Un rendimento da primato, con la seconda miglior retroguardia casalinga del girone C (al pari della Reggina, dietro solo al Potenza), non adeguatamente supportato da uno score esterno da retrocessione diretta. Dopo l’exploit del “Partenio”, infatti, nelle successive cinque trasferte i rossazzurri hanno raccolto altrettante sconfitte senza attenuanti, aggravate dal macigno di 15 reti subite (media di 3 reti a partita). Andamento altalenante sfociato nell’attuale nono posto in classifica con 15 punti, ad otto lunghezze dalla vetta occupata dal Potenza.Dal Potenza al Potenza il passo è brevissimo. La sconfitta con la formazione lucana, capolista e rivelazione del Girone C di Serie C, ha rappresentato l’ultimo atto del matrimonio fra Gaetano Auteri e il Catanzaro. L’esperto tecnico siciliano, alla guida delle Aquile giallorosse dall’estate 2018, paga una classifica leggermente migliore rispetto a quella degli etnei: settimo posto con 16 punti, frutto di 5 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte (con Viterbese, Casertana, Reggina e Potenza) giunte nelle ultime sei giornate.Con gli esoneri di Andrea Camplone e Gaetano Auteri - con Cristiano Lucarelli e Luca Grassadonia in pole per le panchine di Catania e Catanzaro - sono giàregistrati nel Girone C di terza serie. Un elenco corposo, dalla media impressionate di uno per giornata: Ezio Capuano per Giovanni Ignoffo (Avellino), Vincenzo Vivarini per Giovanni Cornacchini (Bari), Sandro Pochesci per Rodolfo Vanoli (Bisceglie), Salvatore Campilongo per Checco Moriero (Cavese), Beppe Scienza per Giorgio Roselli (Monopoli), Andrea Tricarico per Angelo Andreoli (Rende), Lorenzo Pezzotti per Alberto Mariani e Bruno Caneo per lo stesso Pezzotti (Rieti).