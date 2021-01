Casertana-Catania: probabili formazioni

Le ultimissime sui probabili schieramenti di campani ed etnei in campo domenica 10 gennaio alle 12.30

CALCIO D'INIZIO ALLE 12.30

Reduce da 8 risultati utili di fila (3 pareggi e 5 vittorie, 3 delle quali consecutivamente in trasferta) il Catania di mister Giuseppe Raffaele inaugura il 2021 rendendo visita alla Casertana. I campani, penultimi in classifica con 12 punti al pari della Paganese, hanno raccolto nelle ultime quattro giornate di campionato appena 3 punti, frutto del successo interno col Monopoli, tra l'altro l'unico giunto nel corso di questa stagione fra le mura amiche dello stadio "Alberto Pinto". Calcio d'inizio alle ore 12.30.



DIREZIONE ARBITRALE

Direzione di gara affidata al signor Daniele Perenzoni della sezione A.I.A. di Rovereto. Il fischietto trentino sarà coadiuvato dagli assistenti Amir Salama di Ostia Lido e da Francesco Valente di Roma 2; quarto ufficiale il signor Eduart Pashuku di Albano Laziale. Per Perenzoni si tratta del terzo incrocio con il Catania, il secondo in questa stagione. In entrambi i confronti sono arrivati altrettanti pareggi: Virtus Francavilla-Catania 0-0 (prima gara del 2020) e l'1-1 con la Paganese in questo campionato.



POSSIBILI SCELTE

In casa Casertana, dopo la situazione assai critica dovuta al Covid vissuta sul finire del 2020, mister Federico Guidi potrà contare su 20 calciatori, compresi gli ultimi arrivati Del Grosso e Turchetta che dovrebbero andare subito in campo. Nove le defezioni: oltre a Buschiazzo, squalificato, non convocati Fedato (ex rossazzurro), Castaldo, Cavallini, Dekic, Longobardo, Petito, Varesanovic e Bordin, e lo squalificato Buschiazzo.



Nel Catania mister Giuseppe Raffaele sarà privo degli infortunati Pinto e Claiton. Non convocati anche Emmausso, Gatto, Vicente e Santurro, ormai in procinto di lasciar il rossazzurro. Per quanto riguarda la formazione di partenza, possibile la scelta del 3-4-3 con l'inserimento dal primo minuto di Manneh (decisivo nella gara col Catanzaro prima della sosta) nel tridente offensivo; due i ballottaggi: Dall'Oglio-Rosaia in mediana, Pecorino-Sarao in avanti. In caso di 3-5-2, possibile la scelta di una mediana robusta con Welbeck, Dall'Oglio e Rosaia, con Biondi a fare il quinto di sinistra e la conseguente esclusione di Manneh. Da non scartare anche la soluzione 3-4-1-2 con Piccolo dietro Sarao e Pecorino.



PROBABILI FORMAZIONI

CASERTANA (4-3-3): Avella, Hadziosmanovic, Komate, Carillo, Del Grosso (Setola); Izzillo, Santoro, Icardi; Pacilli, Cuppone, Turchetta. A disp.: Zivkovic, Ciriello, De Vivo, Polito, Setola, Valeau, De Lucia, Matese, Petruccelli. All: Guidi



CATANIA (3-4-3): Confente; Tonucci, Silvestri, Zanchi; Calapai, Welbeck, Dall'Oglio (Rosaia), Biondi; Piccolo, Pecorino (Sarao), Manneh. A disp.: Martinez, Della Valle, Noce, Panebianco, Pellegrini, Albertini, Izco, Maldonado, Rosaia, Sarao, Reginaldo, Vrikkis. All: Raffaele



ARBITRO: Daniele Perenzoni di Rovereto



ASSISTENTI: Amir Salama di Ostia Lido e da Francesco Valente di Roma 2



IV UFFICIALE:Eduart Pashuku di Albano Laziale



INDISPONIBILI: Fedato, Castaldo, Cavallini, Dekic, Longobardo, Petito, Varesanovic e Bordin; Pinto e Claiton



SQUALIFICATI: Buschiazzo



DIFFIDATI: