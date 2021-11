Campobasso-Catania, precedenti: L'esordio rossazzurro di Roberto Sorrentino

Campobasso, 4 novembre 1979. I rossazzurri di, reduci dalla vittoria interna sul Rende, la prima in campionato dopo quattro pareggi di fila con Cavese, Teramo, Benevento ed Empoli, inseguono il sesto risultato utile consecutivo. Tuttavia, i buoni propositi della vigilia, vengono mandati in frantumi dalla doppietta di, attaccante catanese, che rifila due reti alla squadra della sua città nel giro di una decina di minuti, sfruttando al meglio la giornata poco felice del portiere etneo. Il primo quarto d’ora di gara è appena superato da un minuto e il Catania è sotto di due reti. Dalla panchina rossazzurra si alza, portiere napoletano arrivato in estate dalla Paganese insieme a Leccese, Tarallo e allo stesso mister Rambone. Sul finale del primo tempo il Catania accorcia le distanze con, ma nella ripresa le reti di Alivernini e Nemo chiudono la contesa: Campobasso batte Catania 4-1. Per i rossazzurri si tratta il primo stop in campionato, sconfitta attenuata dall’esordio ufficiale proprio di Roberto Sorrentino, portiere voluto da Angelo Massimino, destinato ad entrare nella leggenda dell’Elefante come, una delle quali proprio al termine di quella stagione.Sabato 6 novembre 2021, alle ore 15.00, il Catania ritornerà a Campobasso a distanza di trentatré anni dall’ultima volta:, vittoria di misura per i rossoblu di casa grazie ad una rete di, trasferitosi in Molise proprio dopo quattro anni vissuti con la maglia dell’Elefante. Quell’uno a zero, oltre ad essere l’ultimo precedente in terra molisana fra le due compagini, fu anche la. Prima di allora, oltre al sonoro 4 a 1 descritto nel paragrafo precedente, il Campobasso aveva superato il Catania in altre quattro circostanze: 2 a 0 nella Coppa Italiacon reti di Goretti e Tacchi (su rigore); 1 a 0, rete di Maestripieri, nella gara di campionato del; 4 a 0 nella Serie Bin virtù della doppietta di Perrone e delle reti di Baldini e Mollica; 1 a 0, nella gara del, firmato da Della Pietra.Nelle altre cinque trasferte a Campobasso, distribuite fra Serie B, C, C1 e Coppa Italia, il Catania ha rimediato. Uno a uno nella gara disputata l’, valida come prima giornata di campionato: vantaggio molisano con Capogna, pareggio etneo con. Doppio zero a zero nel match di Serie C1 dele nella sfida cadetta del. Altro uno a uno nel match del, gara valevole per la Coppa Italia, conche evitò ai rossazzurri, freschi di promozione in A, la sconfitta propiziata qualche minuto prima dal calcio di rigore trasformato da Maragliulo. Infine, il terzo risultato a reti inviolate della serie, venuto fuori al termine della gara del, in Serie B.Nel dettaglio i precedenti in terra molisana:1977/78 (Serie C): Campobasso-Catania 1-11978/79 (Serie C1): Campobasso-Catania 0-01979/80 (Serie C1): Campobasso-Catania 4-11982/83 (Serie B): Campobasso-Catania 0-01983/84 (Coppa Italia): Campobasso-Catania 1-11984/85 (Coppa Italia): Campobasso-Catania 2-01984/85 (Serie B): Campobasso-Catania 1-01985/86 (Serie B): Campobasso-Catania 0-01986/87 (Serie B): Campobasso-Catania 4-01987/88 (Serie C1): Campobasso-Catania 1-01988/89 (Serie C1): Campobasso-Catania 1-0VITTORIE CAMPOBASSO: 6VITTORIE CATANIA: -PAREGGI: 5RETI CAMPOBASSO: 15RETI CATANIA: 3