Beatrice Vitale: "In un Top club? No, vorrei giocare con il Catania in serie A"!

La simpatica e brava calciatrice ha parlato della sua esperienza, delle compagne e della squadra al comando del girone siciliano

Oggi pomeriggio, a partire dalle 18.45, in onda il consueto Punto sulle Giovanili, con la diretta Facebook condotta da Vincenzo La Corte e e Daniele Sicilia per il pre-gara di Catania-Monopoli, valevole per la terza giornata di ritorno del Girone G del campionato Primavera3, e Cavese-Catania, prima uscita ufficiale dell'Under17 di Orazio Russo. A partire dalle 19, in diretta da Torre del Grifo, è stata nostra graditissima ospite Beatrice Vitale, la giovane bomber del Calcio Catania Femminile, che h parlato di sé stessa e della propria squadra, che comanda il girone siciliano del campionato di Eccellenza.

CalcioCataniaCom ringrazia la società Calcio Catania per la cortese disponibilità, in particolar modo il responsabile del Settore Giovanile Massimiliano Borbone e il Responsabile dell'Area Comunicazione Angelo Scaltriti.