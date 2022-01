Bari-Catania (2-3): cronaca live e tabellino

Il racconto della gara del ''San Nicola''. Squadre in campo alle ore 17.30

FORMAZIONI UFFICIALI

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Celiento, Terranova, Mazzotta Adal 57' Ricci); Mallamo, Di Gennaro (dal 46' Citro), D'Errico; Botta (dal 43' Cheddira); Antenucci, Marras. A disp.: Plitko, Polverino, Belli, Di Cesare, Gigliotti, Ricci, Lollo, Paponi, Simeri, Cheddira, Citro. All: Mignani



CATANIA (4-3-3): Stancampiano; Albertini, Ercolani, Monteagudo, Pinto (dal 68' Ropolo); Provenzano, Cataldi, Greco; Biondi, Moro, Russini (dal 68' Izco). A disp.: Sala, Zanchi, Ropolo, Simonetti, Izco, Bianco, Russotto, Frisenna, Sipos. All: Baldini



ARBITRO: Mario Cascone di Nocera Inferiore



ASSISTENTI: Luca Feraboli di Brescia e Andrea Nasti di Napoli



IV UFFICIALE: Marco Ricci di Firenze



RETI: Moro (Cat) al 16' rig, Antenucci (Bar) al 18' - Greco (Cat) al 34' - Biondi (Cat) al 52' - Antenucci (Bar) al 56' rig.



INDISPONIBILI: Calapai, Pino e Piccolo



SQUALIFICATI: Scavone e Maita; Claiton e Rosaia



DIFFIDATI: Pinto



Dopo oltre un mese dall'ultima gara di campionato, a causa del doppio rinvio delle gare del 9 e del 16 gennaio per via dell'aumento di contagi da COVID19, riparte la stagione 2021-2022 del Girone C di Serie C. Allo stadio San Nicola di Bari si affrontano la formazione locale guidata da Mignani e il Catania di Francesco Baldini.



L'ultima gara del 2021, persa in casa contro il Monopoli, cadde proprio nel giorno in cui il Tribunale di Catania dichiarò il fallimento del club matricola 11700, pertanto oggi in campo scenderà una formazione che è ancora legata alla storia per via dell'esercizio provvisorio concesso dai giudici del Tribunale fino al 28 Febbraio ma che di fatto è proiettata verso un futuro che ci si augura migliore.



Baldini ripresenta il suo Catania con il consueto 4-3-3 con alcune scelte obbligate per via delle squalifiche di Claiton e Rosaia e delle cessioni di Ceccarelli e Maldonado ed altre un pò condizionate anche dalle voci di mercato, come ad esempio l'assenza di Calapai e Piccolo pronti a lasciare il capoluogo etneo. Gli undici rossazzurri, quindi, che scendono in campo sono Stancampiano tra i pali, linea difensiva composta da Albertini, Ercolani, Monteagudo e Pinto, a centrocampo Cataldi fa il regista coadiuvato da Provenzano e Greco mentre in attacco il bomber Luca Moro è assistito da Biondi e Russini. In casa Bari il tecnico Mignani non può contare sugli squalificati Maita e Scavone ma sia affida al 4-3-1-2 con l'argentino Botta a supporto delle punte Antenucci e Marras.



L'avvio di gara è abbastanza piacevole con entrambe le squadre che mostrano subito di volersela giocare grazie anche a trame di gioco ben costruite. Al 4 minuto una punizione da buona posizione calciata da Russini non trova la deviazione vincente sotto porta da parte di Biondi. Il Bari prova a fare la partita ma il Catania si difende bene grazie anche alla presenza a centrocampo di Provenzano e Cataldi, due calciatori fisicamente ben strutturati, che fanno da cerniera davanti alla difesa e così i padroni di casa non riescono a farsi vedere dalle parti dell'area di rigore catanese. Al 14esimo il Catania colleziona due corner consecutivi frutto ma in entrambe le occasioni il pallone messo in area non trova alcuna deviazione vincente. Al 16esimo calcio di rigore per il Catania: spunto sulla sinistra di Russini che scatta in velocità, entra in area di rigore e appena prima di servire un pallone al centro viene atterrato da Di Gennaro. Il direttore di gara indica subito il dischetto per la massima punizione che il solito Luca Moro trasforma con la consueta freddezza. 19esima rete in campionato per il numero 24 rossazzurro che inizia il 2022 con il solito feeling con il goal. Il Bari prova a reagire e dopo due minuti ristabilisce immediatamente la parità con il proprio Mirko Antenucci che dopo un'ottima serpentina in area di rigore infila Stancampiano con un sinistro forte sul primo palo. Botta e risposta tra i due bomber e punteggio che torna in parità nel giro di appena 120 secondi. Al 19esimo primo cartellino giallo della gara ai danni di Pinto per aver atterrato un avversario nella proprio metà campo. Giallo pesante perchè Pinto era diffidato e quindi salterà la prossima sfida. Al 22esimo grande occasione del Catania con Provenzano che, dopo aver rubato un pallone a centrocampo, si presenta al limite dell'area di rigore e lascia partire un destro potente che Frattali respinge con difficoltà. Il Bari prova a fare adesso la partita ma al 34esimo un errore in fase di impostazione da parte delle retrovie pugliesi consente a Greco di rubare palla ed involarsi verso la porta avversaria con una corsa di oltre 30 metri e appena entrato in area calcia con un tocco morbido e preciso che batte il portiere avversario per il nuovo vantaggio etneo. Bari-Catania 1-2 e seconda rete stagionale per Greco dopo quello realizzato contro il Monterosi. Al 38esimo Antenucci prova a ripetersi ma stavolta la sua conclusione da ottima posizione finisce alta sopra la traversa. Al 42 ancora Catania pericoloso con Greco che dopo aver messo al centro un cross interessante per Moro, ha ripreso la ribattuta di Terrranova provando la conclusione al volo che si è persa di poco fuori da buona posizione. Al 42esimo prima sostituzione del match operata dal Bari che si trova costretta a sostituire l'argentino Botta, vittima di un infortunio, con l'attaccante esterno Cheddira. Al 45esimo cartellino giallo per Alessandro Albertini per aver steso un avversario nella metà campo del Bari. Al 48esimo arriva il duplice fischio del direttore di gara che sancisce la fine del primo tempo con i ragazzi di Baldini in vantaggio grazie al rigore realizzato da Moro e alla splendida rete in contropiede di Freddi Greco, intermezzati dal pareggio dell'ex Antenucci.



Ad inizio ripresa, Mignani cambia ancora inserendo Citro al posto di Di Gennaro, ovvero colui che si era resa protagonista in negativo in entrambe le reti rossazzurre, e dopo pochi secondi Ercolani si becca un cartellino giallo per intervento falloso ai danni di Marras nella zona centrale del campo. Al 48esimo pasticcio in area di rigore barese con Frattali che rischia un dribbling ai danni di Biondi, con quest'ultimo che per poco non riusciva a soffiare il pallone al portiere avversario. Al 52esimo Antenucci mette un pallone interessante al centro dell'area di rigore catanese ma Albertini riesce ad anticipare Marras subendo anche un intervento falloso.Al 55esimo Cheddira tenta la conclusione da buona posizione ma Ercolani riesce a deviare in angolo. Sul corner successivo Greco recupera palla e parte in contropiede servendo Russini che al limite dell'area di rigore serve Pinto che appoggia per Greco. Il numero 14 mette al centro un cross sul quale Moro si inventa una deviazione pazzesca che trova il miracolo di Frattali ma la palla rimane nell'area piccola dove Biondi è il più lesto e la deposita in rete per il 3-1 del Catania. Splendida azione del Catania e soddisfazione per il numero 10 catanese. Al 57esimo il Bari riaccorcia nuovamente le distanze: Pinto interviene fallosamente in area di rigore Cheddira e l'arbitro indica nuovamente il dischetto del rigore sul quale di presenta Antenucci che trasforma il rigore. Bari 2 Catania 3 e match che continua a regalare emozioni continue. Al 62esimo ancora Catania vicino al goal con Moro che dopo una torre di Greco su assist di Pinto, si ritrova il pallone da calciare in porta da ottima posizione ma la palla finisce alta sopra la traversa. Un minuto dopo è Biondi da buona posizione a calciare forte e potente ma anche in questo caso la palla finisce fuori dallo specchio della porta difesa da Frattali. Al 69esimo camvio per Baldini che inserisce Ropolo e Izco per Pinto e Russini cercando di dare maggiore fosforo a centrocampo. Per Mariano Izco 270esima presenza in maglia rossazzura. Al 72esimo il pareggio del Bari: lancia dalle retrovie della difesa del Bari ed Ercolani si fa rubare il tempo da Cheddira che, appena entrato in area, sfrutta il rimblazo del pallone e di testa batte Stancampiano per il pareggio biancorosso. Errore di posizione della difesa etnea e partita che torna in parità grazie al forcing dei padroni di casa