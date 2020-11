Avellino-Catania (0-0): Cronaca

⚪🟢 AVELLINO-CATANIA FORMAZIONI UFFICIALI ♥️💙



AVELLINO-CATANIA 0-0Marcatori:AVELLINO (3-4-3): Leoni; Dossena, Miceli, Nikolic; Ciancio, De Francesco, Silvestri, Burgio, Fella; Santaniello Bernardotto. A disp.: Pizzella, Rizzo, Bruzzo, Tito, Maniero, Mariconda. All: BragliaCATANIA (3-5-2): Confente; T. Silvestri, Claiton, Zanchi; Calapai, Welbeck, Maldonado, Rosaia, Pinto; Pecorino, Reginaldo. A disp.: Santurro, Della Valle, Noce, Albertini, Panebianco, Biondi, Emmausso, Piovanello, Sarao, Vrikkis, Manneh. All: Raffaele (squalificato), in panchina CristaldiARBITRO: Ermanno Feliciani di TeramoASSISTENTI: Marco Ceccon di Lovere e Cosimo Cataldo di BergamoIV UFFICIALE: Luigi Catanoso di Reggio CalabriaAMMONITI: Calapai al 20', Miceli al 29'ESPULSI:RECUPERO: 2' pt;INDISPONIBILI: Pane, Forte, Rocchi, Aloi, D'Angelo, Adamo, Errico; Martinez, Piccolo, Dall'Oglio, Tonucci, Pellegrini, Vicente, Izco e GattoSQUALIFICATI: L. Silvestri (1); Raffaele (3)DIFFIDATI: -Il Catania scende in campo con la divisa bianca da trasferta (è la prima volta in questo campionato). Padroni di casa con il tradizionale completo verde.Viene osservato un minuto di raccoglimento in ricordo di Diego Armando Maradona, scomparso in settimana.Al 'Partenio' le due squadre si affrontano con la presenza della nebbia.Al 5’ lancio di Zanchi che cerca di innescare Pecorino, ma il giovane attaccante catanese non arriva sul pallone che finisce tra le braccia di Leoni.Cinque minuti più tardi Rosaia riceve palla da un lancio lungo, controlla e calcia di potenza verso la porta biancoverde, ma la conclusione finisce alta sopra la traversa.Al 12’ Maldonado si rende pericoloso con una conclusione dai venti metri che viene deviata in angolo, con un intervento in acrobazia, da parte dell’estremo difensore irpino.Al quarto d’ora, cross dalla destra di Calapai, al centro dell’ara di rigore campana si fa trovare pronto Pinto, che di testa mette la palla alta di poco sopra la traversa. Adesso sono diverse le occasioni da gol create dal Catania, che meriterebbe il vantaggio.Al minuto 18 gli ospiti vanno ancora vicino al gol dagli sviluppi di un calcio d’angolo, battuto dal vertice di sinistra: dopo una deviazione, Silvestri non riesce a controllare la sfera che termina sul fondo.Fallo di Calapai al 20’ e primo ammonito dell’incontro.Al 29' Miceli 'stende' Reginaldo in mezzo al campo: il direttore di gara estrae il cartellino giallo per il numero 6 dei campani.Al 33’ ci prova l’Avellino, con una girata di Santaniello, al centro dell’area, ma il pallone va fuori.Al minuto 41 Reginaldo calcia quasi dalla trequarti, ma la conclusione non è baciata dalla fortuna e il pallone finisce fuori.Corner per gli etnei al 44’: Pecorino tira verso la porta di Leoni che compie un intervento provvidenziale con la mano destra, salvando il risultato.Dopo due minuti di recupero si conclude il primo tempo, dove il Catania ha creato diverse occasioni da gol senza però riuscire a sfruttarle. La squadra di mister Raffaele, per ciò che è riuscita a produrre, avrebbe certamente meritato il vantaggio.