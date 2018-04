Akragas-Catania (0-3): Secondo tempo (live)

Trentacinquesima giornata del Girone C della Serie C, sedicesima di ritorno. Allo stadio "Nicola De Simone" di Siracusa si gioca Akragas-Catania, calcio d’inizio alle 14.30. La formazione di Lucarelli, seconda in classifica con 64 punti, quattro in meno del Lecce capolista e uno in più del Trapani, persa l’occasione di essere padrona del proprio destino proverà a vincerle tutte da qui alla fine, a partire dalla gara di oggi. Di fronte c’è il gigante di Leo Criaco, ultimo in classifica con soli 10 punti e già retrocesso in Serie D. I rossazzurri sono reduci dal pareggio del "Massimino" contro la Juve Stabia, biancazzurri sconfitti ad Andria per 1-0. La trasferta è vietata ai sostenitori etnei. Arbitro dell’incontro è il sig. Paterna della sezione di Teramo, con lui ci sono gli assistenti Basile di Chieti e Netti di Napoli.Lucarelli conferma l’ormai collaudato 4-3-3 col tridente offensivo formato da Barisic, Curiale e Manneh. In difesa i due esterni saranno Esposito a destra e Porcino a sinistra, al centro torna Tedeschi dalla precedente squalifica e farà coppia con Blondett, Aya recupera per la panchina. Il trio di centrocampo è composto da Lodi, Biagianti e Mazzarani.AKRAGAS-CATANIA 0-3 (PARZIALE)MARCATORI: Lodi al 33', Curiale al 48', Mazzarani al 50'AKRAGAS (3-5-2): Vono; Scrugli, Danese, Ioio; Sanseverino, Zibert, Caternicchia, Navas, Pastore; Camara, Mileto. A disp.: Lo Monaco, Raucci, Petrucci, Minacori, Pisani, Saitta, Canale, Giorgio, Bramati, Dammaco, Moreo. All: CriacoCATANIA (4-3-3): Pisseri; Esposito, Blondett, Tedeschi, Porcino (dal 53' Marchese); Lodi (dal 53' Rizzo), Biagianti, Mazzarani; Barisic, Curiale, Manneh (dal 53' Russotto). A disp.: Martinez, Semenzato, Marchese, Fornito, Bucolo, Rizzo, Di Grazia, Russotto, Brodic, Ripa, Aya. All: LucarelliARBITRO: Daniele Paterna di TeramoASSISTENTI: Giulio Basile di Chieti e Pasquale Alessandro Netti di Napoli.AMMONITI:ESPULSI:RECUPERO:INDISPONIBILI: Carrotta e Gjuci per l'Akragas; Caccavallo e Rossetti per il CataniaSQUALIFICATI: BogdanDIFFIDATI: Aya, Esposito e LodiCatania in campo con la terza meglia, nera con sfumature di grigio, che attacca da destra verso sinistra, Akragas con la casacca a strisce biancazzurre. La prima azione è di marca agrigentina: tiro da fuori area, con il sinistro, da parte di Sanseverino (che scappa al centrocampo etneo) che scalda le mani a Pisseri, il quale blocca a terra. I padroni di casa sono schierati a specchio con gli avversari. All’ 8’ buona occasione per gli ospiti, palla in area per Mazzarani che in buona posizione preferisce metterla al centro ma la stessa si spegne sul fondo. I biancazzurri si fanno pericolosi e guadagnano un angolo. Al 12’ punizione di Mazzarani dalla mediana di destra, colpo di testa che termina alto di Blondett. Due minuti più tardi scontro tra Porcino e Mileto al limite dell’area agrigentina, l’arbitro concede un fallo al difensore di casa. Ancora Akragas che ci prova con un tiro da fuori ad opera di Zibert, conclusione deviata e la sfera termina tra le mani dell’estremo difensore etneo. Al 20’ Lodi serve bene Curiale in area di rigore, la conclusione dell’attaccante è respinta dal portiere avversario, ma il numero 11 in maglia nera era in posizione di offside. Ci prova ancora il Catania, tiro sul fondo di Manneh, defilato sulla sinistra. Al minuto numero 25 Barisic mette a sedere Vono, quasi sula linea di fondo, crossa rasoterra in mezzo ma il suo passaggio è intercettato col tacco da un difensore della squadra di casa. Altro tiro deviato che finisce tra le mani di Vono, questa volta l’autore della conclusione da fuori area è Mazzarani. Negli ultimi minuti, quando siamo al 28’, forcing del Catania. Al 30’ è sempre 0-0 tra Akragas e Catania, con i rossazzurri che provano a sbloccarla.Al 39’ gli akragantini protestano per un presunto fallo di mano in area di Esposito, ma il tiro è troppo ravvicinato, Paterna di Teramo lascia giocare. I primi 45 minuti terminano con gli applausi del pubblico presente al "De Simone”: il Catania è in vantaggio per 1-0 sui giganti grazie alla rete messa a segno da Lodi alla mezzora. Non è stato semplice sbloccare il risultato, la formazione di Criaco è ben messa in campo e ha ben figurato al cospetto dell’undici di mister Lucarelli.