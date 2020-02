AZ Picerno-Catania (1-2): Gli etnei ritrovano gol e vittoria

AZ PICERNO-CATANIA 1-2Marcatori: Santaniello al 17', Curcio al 37' e al 42' (su calcio di rigore)AZ PICERNO (3-5-2): Pane; Ferrani, Lorenzini, Priola; Melli (Vanacore dal 52'), Kosovan (dall'87' Donnarumma), Vrdoljak (Esposito dal 53'), Pitarresi, Squillace (dal 53' Guerra); Santaniello, Cecconi (dal 64' Nappello). A disp.: Cavagnaro, Vanacore, Fontana, Guerra, Zaffagnini, Donnarumma, Romizi, Brumat, Nappello, Ruggieri, Esposito, Ripa. All: GiacomarroCATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Rizzo, Biagianti (dal 74' Salandria); Biondi (dal 60' Esposito), Capanni (dal 59' Welbeck), Di Molfetta (dall'84' Mazzarani); Curcio (Beleck dal 59'). A disp.: Martinez, Esposito, Marchese,Di Grazia, Manneh, Mazzarani, Salandria, Vicente, Welbeck, Barisic, Beleck. All: LucareliARBITRO: Valerio Maranesi di CiampinoASSISTENTI: Marco Carrelli di Campobasso e Giacomo Pompei Poentini di PesaroAMMONITI: Calapai al 4', Priola al 44'ESPULSI:RECUPERO: 1' pt; 5' st.INDISPONIBILI: Montagno; Curiale, Dall'Oglio, Noce e SaporettiSQUALIFICATI: -DIFFIDATI: Rizzo, Biagianti, Mazzarani, Biondi, Mbende, Pinto, Calapai, Furlan e WelbeckOspiti in campo con la terza divisa: maglia gialla con richiami rossazzurri, pantaloncini azzurri, calzettoni gialli; padroni di casa in completo bianco con richiami rossoblù sulla maglietta. Gli uomini di Lucarelli attaccano da destra verso sinistra. Novità di formazione per il tecnico livornese: i due di centrocampo sono Rizzo, rientrato dalla squalifica, e Biagianti, per il capitano presenza numero 280 in rossazzurro; in avanti viene scelto Curcio come falso nueve, alle sue spalle vi sono Biondi, Di Molfetta e Capanni. Barisic si fa male nel riscaldamento (risentimento muscolare) e siede in panchina.Al 4’ primo cartellino giallo agli indirizzi di un calciatore della formazione etnea, si tratta di Calapai, il quale era in diffida e pertanto salterà la gara interna con la Vibonese. Punizione dal limite dell’area per i lucani: la conclusione di Vrdoljak è respinta dalla barriera, ci riprova Pitarresi che impegna severamente Furlan, che si salva in angolo.Al 9’ ancora un pericolo nei pressi della porta dell’Elefante, la difesa si salva ancora una volta.Primo calcio d’angolo per il Catania al minuto numero 11: Capanni crossa basso, la difesa picernese allontana.Secondo corner per i rossazzurri al quarto d’ora di gioco dal versante di destra: si incarica della battuta Di Molfetta, il gioco viene fermato per un fallo in area di Mbende. Si riparte con un calcio di punizione in favore del Picerno.Al 19’ proteste ospiti per l’atterramento di Biondi all’interno dell’area di rigore lucana, il sig. Maranesi lascia proseguire.Calcio di punizione per i padroni di casa dall’interno della lunetta dell’area di rigore: Pitarressi conclude sulla barriera.Al 32' cross di Pitarresi dalla corsia di destra, Santaniello non arriva di un soffio sul pallone. Padroni di casa ancora pericolosi.Ancora un buon assist del palermitano Pitarresi, questa volta è Kosovan ad accogliere, al minuto 36, ma la conclusione del centrocampista rossoblù termina alta.Giallo per il palermitano Priola al 44' per un fallo su Di Molfetta.L'arbitro concede un minuto di recupero.Il primo tempo si conclude con il Catania in vantaggio, per 2-1, sui padroni di casa del Picerno. Sotto di un gol la squadra di Lucarelli ha rischiato in più di un occasione di capitolare, ma il pareggio di Curcio ha completamente ribaltato le sorti della gara. Ottima reazione dell’Elefante che nella ripresa è chiamato a difendere il prezioso vantaggio.Si riparte con gli stessi 22 del primo tempo e con i rossazzurri in vantaggio per 2-1.Al 47’ cross di Calapai direttamente su Pane, che in uscita fa suo il pallone.Al 51’ buona occasione per il Catania: Di Molfetta, servito da Pinto, calcia con il piede destro, a giro, la palla finisce fuori.Triplice sostituzione per i padroni di casa: entrano Guerra per Squillace, Esposito per Vrdoljak e Vanacore per Melli.Al 54’ due dei nuovi entrati creano una grossa occasione da gol per il Picerno: Guerra crossa dalla sinistra, Vanacore conclude verso la porta di Furlan, palla fuori di pochissimo alla destra del palo della porta rossazzurra.Due minuti dopo, respinta corta della retroguardia siciliana, conclusione di Kosovan dal limite, pallone sul fondo.Lucarelli risponde a Giacomarro con un triplice cambio: fanno il loro ingresso in campo Welbeck, Beleck ed Esposito, rispettivamente per Capanni, Curcio e Biondi. Il Catania passa a 3 in difesa, con Mbende, Silvestri ed Esposito.Al 62’ Biagianti calcia alto dall’interno dell’area picernese.Al 64’ quarta sostituzione per la squadra di Giacomarro: Nappello rileva Cecconi. Il neo entrato calcia una pericolosa punizione dal limite dell’area, la palla finisce alta di poco.Tiro fuori di Esposito al 68’.Al 72’ grande intervento di Mbende, che si immola su un tiro di Nappello. Nel prosieguo dell’azione, Furlan si salva in angolo.Due minuti più tardi Salandria sostituisce Biagianti. La fascia di capitano passa a Silvestri.All’83’ Pitarresi prova una conclusione disperata dalla lunga distanza, il pallone termina sul fondo.Mazzarani prende il posto di Di Molfetta al minuto 84.All'87' ultimo cambio per i padroni di casa: Donnarumma prende il posto di Kosovan.Pinto 'spazza' l'area etnea da un pericolo creato dall'attacco rossoblù.Il nuovo entrato Donnarumma prova ad impensierire Furlan all'89', ma non ci riesce: conclusione debole che il portiere blocca senza patemi.Sono 5 i minuti di recupero. C'è ancora da soffrire...Dopo tre gare senza gol e senza successi, il Catania di Lucarelli torna alla vittoria, battendo in rimonta il Picerno a domicilio per 2-1, grazie alla doppietta di Curcio. Undicesima vittoria in campionato per i rossazzurri, quarta lontano dal 'Massimino'.