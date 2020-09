24 Settembre: in salute e in malattia, buon compleanno Catania!

❤️💙 In salute e in malattia: buon compleanno, Catania!🐘



La delusione per una sconfitta clamorosa e inaspettata è ancora calda, è ancora tanta. Il San Nicolò Notaresco - formazione di Serie D - ha espugnato l'"Angelo Massimino", stadio pieno di storia nel quale in passato (non poi così lontano) anche la grandi d'Italia hanno lasciato il loro scalpo. Non il San Nicolò Notaresco, abile a rimontare l'iniziale svantaggio, firmato da una prodezza di Kevin Biondi, il gioiello di casa etnea, conquistando una qualificazione meritata al secondo turno della Coppa Italia. Il Catania ha perso, evviva il Catania! La mezzanotte è scoccata già da qualche minuto, siamo all'alba di un giorno speciale per chi ha nel cuore il Calcio Catania 1946, matricola federale 11700. Settantaquattro anni fa come oggi veniva fondato il club più antico della Sicilia, l'unico fra le grandi dell'isola a non aver mai conosciuto l'onta della retrocessione. Un'onta che in questi lunghi mesi del 2020 è stata più volte dal materializzarsi. Questione di centimetri, forse anche millimetri. La paura è stata tanta, da far perdere il sonno, ma non la speranza. Con le unghie e coi denti l'amato titolo sportivo è stato salvato da un gruppo di imprenditori locali, la S.I.G.I., capitanati in primis da Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino. La storia continua, non poteva fermarsi. Non doveva. Ed oggi, anche se si è reduci da una sconfitta bruciante, non può passare inosservata la valenza di questo 24 Settembre 2020. Il Catania 1946 non doveva esserci più e invece è ancora qui, a leccarsi le ferite dopo una nuova sconfitta, ma è pur sempre qui, pronto a rialzarsi ancora e barrire. In salute e in malattia: buon compleanno, Catania!