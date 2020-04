2 Aprile 2020: CalcioCatania.Com diventa maggiorenne!

Fra l’ uno a quattro di Nocera Inferiore, con tripletta di uno scatenato Eddy Baggio e il sigillo di Massimo Cicconi, e il colpo di testa vincente del bianconero Morello in un “Del Duca” di Ascoli Piceno stracolmo di tifosi rossazzurri. In mezzo, fra una vittoria e una sconfitta, nella fase decisiva del campionato di Serie C1 edizione 2001/02, è nato, primo fra tutte le realtà rossazzurre a vedere la luce nel panorama ancora inesplorato delil giorno è di quelli assai importanti, da festeggiare e onorare anche se si è costretti a restare a casa. Signore e signori, un attimo di attenzione:è diventato maggiorenne!Mi piace ricordarla così la data di nascita della nostra Comunità, incastrandola in mezzo alla storia dell’Elefante, come tappa che segna l’inizio di un cammino parallelo percorso seguendo le vicende agrodolci del Catania Calcio 1946. Nato dalla “geniale follia” di, quattro visionari che però, a conti fatti, sono stati assai lungimiranti, PuntoCom è arrivato al traguardo dei 18 anni di vita. Un traguardo simbolico e intermedio, perché la voglia di andare avanti è ancora tanta, tantissima. Voglia e passione che ardono nei cuori dei componenti della nostra redazione, insostituibili e instancabili, sempre pronti con una penna fra le dita e una sciarpa rossazzurra al collo, così come è ladi CalcioCatania.Com, da sempre punto di riferimento per i tanti catanesi sparsi nel mondo, attraverso il “Muro”, e fucina per tante generazioni di giornalisti.Nel giorno della festa il palcoscenico è tutto loro:, maestri che mi hanno preceduto nel prestigioso ruolo di direttore responsabile;, il nostro editore e, la nostra bussola;, penna sopraffina e prezioso consigliere;, moderatore del “Muro” e punto di riferimento per tutta la comunità;grandi appassionati ed esperti del calcio giovanile;penna affidabile e poliedrica;, il nostro ineguagliabile scrittore;, il nostro impareggiabile grafico e, dulcis in fundo,, il nostro insostituibile fotografo.Fra questi ci sono anch’io, in organico ormai da 14 anni, onorato nell’aver avuto e avere ancora un posto nella storia della nostra grande comunità. Onorato, sempre, di avere al mio fianco ragazzi che pur svolgendo anche altre professioni spendono ore del loro tempo per dedicarlo a PuntoCom, spesso sottraendolo alle rispettive famiglie. Grazie a chi c’è stato, a chi c’è ancora e a chi ci sarà. Lunga vita, CalcioCatania.Com!In questo giorno di festa per la nostra comunità non ho resistito alla tentazione di sfogliare "Tutto il Catania minuto per minuto" e scovare tutte quelle volte che hanno visto il, prima e dopo l'anno di grazia. Il bilancio è positivo: 6 vittorie (una delle quali in trasferta, a Castellammare di Stabia), tre sconfitte e l'uno a uno interno con la Spal, del 1961, nell'unico precedente in Serie A.Nel dettaglio:1950: Catania-Cremonese 2-1 (Serie B)1961: Catania-Spal 1-1 (Serie A)1972: Catania-Brescia 1-0 (Serie B)1978: Catania-Brindisi 1-0 (Serie C)1983: Pistoiese-Catania 1-0 (Serie B)1988: Torres-Catania 1-0 (Serie C1)1994: Catania-Aci Sant’Antonio 2-0 (Eccellenza)2000: Juve Stabia-Catania 1-2 (Serie C1)2015: Varese-Catania 0-3 (Serie B)2017: Catanzaro-Catania 2-1 (Lega Pro)