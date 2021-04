2 Aprile 2002 - 2 Aprile 2021: Diciannove anni di CalcioCatania.Com

Diciannovesimo anniversario della fondazione della nostra comunità. Un compleanno particolare...

Il 2 Aprile, il “giorno di CalcioCatania.Com”, è arrivato. Signore e signori, si tratta dell’anniversario numero 19, l’ultima candelina prima del taglio del quarto lustro. Non è un compleanno “simbolico” così come lo è stato l’anno scorso o come potrebbe essere l’anno prossimo, ma al di là del numero, della cifra tonda o no, quest’anno di voglia di festeggiare non ce n’è. Non si può far festa quando la morte alberga ancora nel cuore di tutti noi, Redazione e Comunità. Il pensiero è sempre lì, a Lei, a Stefania Sberna che ci ha lasciato meno di due settimane fa. A Lei, proprio così, e non potrebbe essere diversamente.



Trascorrerà così questa giornata, in silenzio e sobrietà, perché Stefania era una nostra amica. Amica, nostra e di tutti quelli che hanno il cuore bardato di rossazzurro. Fra queste righe sento il bisogno, forte, di ringraziarla per tutte quelle volte che in questi anni ha onorato i nostri microfoni, accettando i nostri inviti, per parlare con passione del nostro grande amore comune: il Calcio Catania. Grazie Stefania, eternamente grati.















Altrettanto forte è il bisogno di ringraziare, nome per nome, tutti coloro che fra tanti sacrifici si adoperano con infinita passione per CalcioCatania.Com, sottraendo tempo a famiglie e lavoro: Orazio Esposito, Carletto Galati, Max Licari, Enrico Salvaggio, Alfio Lombardo, Vincenzo La Corte, Nino Russo, Bruno Marchese, Alessandro Russo, Daniele Sicilia e Giuseppe Cortese. Tasselli fondamentali di un mosaico completato ed arricchito dai tanti amici che quotidianamente esprimono le loro considerazioni sul nostro Catania sul "Muro". Siete voi, CalcioCatania.Com. Ed io, sono onorato di essere uno tra voi. Buon compleanno, CC.Com!